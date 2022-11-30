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Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi

DHA

Deprem bölgesinde görevli polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'deki deprem sonrası Zonguldak'tan gelip, çalışmalara katılan polisler, kaldıkları yurttan ayrılmadan önce 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin' yazılı not ile bir miktar para bırakarak öğrencilerden helallik istedi.
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-11-30 10:23:35

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