Düzce'de 3.7 büyüklüğünde deprem; panikle sokağa çıktılar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, 3.7 büyüklüğündeki depremi hissedenler panikle sokağa çıktı. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

AFAD´ın verilerine göre saat 13.03´te merkez üstü Düzce olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte özellikle alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde olan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi ve yaralanma ya da çökme yaşanmadı. Vatandaşlar bir süre sokakta bekledikten sonra işlerine geri döndü.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-02 14:05:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.