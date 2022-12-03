Düzce´de 4.1 büyüklüğünde deprem

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DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Düzce´nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü olarak açıkladığı deprem, saat 07.59´da oldu. Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova´nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Düzce´nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Düzce DÜZCE, (DHA)-

2022-12-03 08:34:11



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