Kamyon, askerleri taşıyan minibüse çarptı: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kamyonun, deprem bölgesinde görevlendirilen askerleri taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada, 6 asker yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, DüzceAkçakoca kara yolunun Şifalı Su mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Muhammed Kaya yönetimindeki 34 BJL 588 plakalı kamyon, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 EL 921 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, deprem bölgesi Düzce´de görev yaptıktan sonra Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı´na gitmek için yola çıkan minibüsteki 13 askerden 6´sı yaralandı. Yaralı askerler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce´deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-12-03 12:54:01
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