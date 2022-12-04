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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.38'de merkez üssü Düzce olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli depremin ardından herhangi bir hasarın olmadığı bildirildi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-04 17:24:35



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