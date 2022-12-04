İki gündür aranıyordu, iş yerinde ölü bulundu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör (50), berberlik yaptığı iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör´ün sahte alkolden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

Olay akşam saatlerinde Gümüşova Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör´ün sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kesin ölüm nedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi´nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-04 22:01:52



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