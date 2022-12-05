Kargo aracında 65,5 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, polis ekiplerince kargo firmasına ait araçta yapılan aramada, 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Sürücü ve araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda şüphe üzerine takibe aldığı, kargo firmasına ait aracı durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 110 paket halinde toplam 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Z.U. ve araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-12-05 10:35:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.