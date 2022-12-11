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Taraftar kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı

DHA

Taraftar kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, Düzcespor maçı sonrası taraftarlar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. 
Olay saat 16.30 sırlarında Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzcespor-Amedspor maçı sonrası Düzcespor taraftarları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki grup 18 Temmuz Stadyumu´ndan ayrıldıktan sonra cadde üzerinde karşılaştı. Ali A., Yekta A. ve Canpolat Ak (18) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Henüz kimin ateş ettiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun, Canpolat Ak'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Canpolat Ak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan Ali A. ve Yekta A.´nın yakalanması için çalışma başlatıldı.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-12-11 18:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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