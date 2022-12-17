Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, haber alınamayan Semanur Parlak, yakınları tarafından evinde baygın bulundu. Mantardan zehirlendiği belirlenen Parlak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Semanur Parlak´tan haber alamayan yakınları, evine geldi. İçeri giren yakınları, Parlak´ı baygın halde buldu. Gölyaka Entegre Hastanesi´ne kaldırılan Parlak´ın yediği mantar zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Semanur Parlak, Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ

2022-12-17 09:59:58



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