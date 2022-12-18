Polisten kaçarken kaza yaptı; 2 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında otomobille çarpıştı. Kazada kaçan sürücü ile yanındaki kadın yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Dereli Tütüncü Mahallesi Şehit Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Polis, 34 PN 4353 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayan sürücü, otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan aracın peşine düştü. Takip sırasında kaçan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Abdullah Yavuz yönetimindeki 81 DS 334 plakalı otomobile çarptı. Kazada kaçan sürücü Şenel Tuğrul Can ile yanındaki Yonca E. yaralandı. Sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili başlatılan araştırmada sürücü Şenel Tuğrul Can'ın ehliyetinin bulunmadığı, aracının ise kiralık olduğu anlaşıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-18 18:13:44



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