Kalp hastası liseli Sueda, yaşamını yitirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, evde annesi tarafından haraketsiz halde bulunan lise öğrencisi Sueda Öksüz (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sueada´nın kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü belirlendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Körpeşler Mahallesi´nde meydana geldi. Halise Öksüz eve döndüğünde kızı Sueda Öksüz´ü yerde hareketsiz halde buldu. Annenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi genç kızı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırdı. Sueda Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz´ün kızı olan, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sueda Öksüz´ün kalp kasının iltihaplanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sueda Öksüz´ün cenazesi bugün Cedidiye Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-12-19 14:29:02
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