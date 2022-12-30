Düzce'de 1639 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de polisin yeni yıl öncesi yaptığı denetimlerde 1639 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi büfelere yönelik denetim yaptı. Şehir merkezindeki bir büfeye ait ruhsatsız depoda yapılan denetimde 1300 şişe viski, 306 şişe votka, 33 şişe rakı olmak üzere toplam 1639 şişe kaçak içki ele geçirildi. Büfe sahibi Y.U. hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-30 11:19:17



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