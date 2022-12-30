FETÖ üyeliğinden aranan hükümlü gardıropta yakalandı

Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası olan Taner Yiğit, polisin evine yaptığı baskında gardıropta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit'in, şehir merkezindeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Eve giden polis, Yiğit'in evde olup olmadığını sordu. Yakınları Yiğit´in evde olmadığını söyledi. Bir süre sonra arama kararıyla eve giden polis ekipleri, Yiğit'i gardırobun içinde yakaladı. Polis, gardıroptan çıkan Yiğit'e, "İşi biliyorsun. Saklanmayacaksın. Sabahtan beri yok diyorlar" dedi. Yiğit ise, "Diyecekler tabi" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan Taner Yiğit, işlemlerin ardından Düzce Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-12-30 16:10:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.