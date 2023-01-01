Düzce'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de borçalacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hacıkadirler köyünde meydana geldi. 4 kişi, Şener K. ve Hızır Kara ile borçalacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişiden birinin tabancasını çıkartarak ateşlemesi sonucu Hızır Kara yaralandı. Yaralanan Hızır Kara, Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişi de olayın ardından kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-01 21:19:26



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