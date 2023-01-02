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Düzce´nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı

DHA

Düzce´nin hava kirliliği 'hassas' seviyeye ulaştı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce´nin hava kirliliği durumu sabah saatlerinde hassas düzeye yükseldi. Halk kirli havadan etkilendiklerini söyledi.
Düzce´de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre sabah saatlerinde hava kirliliği hassas düzeye çıktı. Temiz hava için 0 ile 50 arasında olması gereken PM10 endeksi 120 seviyelerine yükseldi. Bölge halkı kirli havadan etkilendiklerini belirterek, kömür kokusu da aldıklarını söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-01-02 11:50:13

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