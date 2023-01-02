Pençe- Kilit şehidinin ailesine `Şehadet Belgesi´

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)DÜZCE Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı´nda şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bazna´nın ailesini ziyaret ederek, `Şehadet Belgesi´ni verdi.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna, Irak´ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı sırasında kasım ayında şehit oldu. Düzce Valisi Cevdet Atay şehidin Düzce Çay Mahallesi´nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Atay, Bazna´nın baba ocağında `Şehadet Belgesi´ni verdi. Baba Ramazan Bazna belgeyi alırken, şehit için dualar edildi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-02 17:10:00



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