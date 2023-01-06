Düzce'de köpek ölümlerine inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de köpek ölümlerine inceleme

DHA

Düzce'de köpek ölümlerine inceleme


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, zehirle öldürüldüğü değerlendirilen 9 köpek, yol kenarına ve bahçeye bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpek ölülerinden incelenmek üzere numune alıp, soruşturma başlattı.  
Beyköy beldesi Çalılık mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Gülşah Kalyoncu, köpeklerin zehirle öldürülerek yol kenarına atıldığı yönünde bilgi aldı. Kalyoncu'nun ihbarıyla jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi. Yapılan incelemede, ölü köpeklerden 3'ünün yol kenarına, 6'sının da bahçeye bırakıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı, sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.
Gülşah Kalyoncu, üzgün olduğunu belirterek, "Bizim görebildiğimiz şu an 9 köpek var. Muhtemel zehirlenmişler. Bunu yapan insanların evlatları yok mu ya da bir sevdikleri yok mu? Nasıl bir vicdan? 'Öldürdüm, attım, bitti ve gitti' mi? Bu kadar kolay olamamalı. İlahi adalet var, bir gün tecelli edecektir" dedi.
Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise "Fazla anestezi ile zehirleyip ya çöplüklere ya da böyle tenha yerlere atıyorlar. Toplum sağlığını da tehlikeye atıyorlar. 6 köpek bir yerde. Köpekleri attıkları yerin kenarından su kanalı geçiyor. Vahşet yaşıyoruz. Suç işleyen ceza alsın" diye konuştu. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-01-06 11:21:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de depremde hasar gören konutlar yıkılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce'de depremde hasar gören konutlar yıkılmaya ...
İl Müftüsü Aydın, Yığılca'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER İl Müftüsü Aydın, Yığılca'da ziyaretlerde bulundu
Düzce'de engelliyi dilendiren kişi yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de engelliyi dilendiren kişi yakalandı
Düzce'de geçen yıl 1663 nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Düzce'de geçen yıl 1663 nikah kıyıldı
Kuantum noktalar kullanılarak ucuza daha kaliteli teknolojik aletler üretilebilecek
YEREL HABERLER Kuantum noktalar kullanılarak ucuza daha kaliteli ...
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Düzce'deki selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı'nın onarımı tamamlandı
YEREL HABERLER Düzce'deki selde zarar gören Samandere Şelalesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.