Düzce'de köpek ölümlerine inceleme



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, zehirle öldürüldüğü değerlendirilen 9 köpek, yol kenarına ve bahçeye bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köpek ölülerinden incelenmek üzere numune alıp, soruşturma başlattı.

Beyköy beldesi Çalılık mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Gülşah Kalyoncu, köpeklerin zehirle öldürülerek yol kenarına atıldığı yönünde bilgi aldı. Kalyoncu'nun ihbarıyla jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi. Yapılan incelemede, ölü köpeklerden 3'ünün yol kenarına, 6'sının da bahçeye bırakıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı, sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.

Gülşah Kalyoncu, üzgün olduğunu belirterek, "Bizim görebildiğimiz şu an 9 köpek var. Muhtemel zehirlenmişler. Bunu yapan insanların evlatları yok mu ya da bir sevdikleri yok mu? Nasıl bir vicdan? 'Öldürdüm, attım, bitti ve gitti' mi? Bu kadar kolay olamamalı. İlahi adalet var, bir gün tecelli edecektir" dedi.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise "Fazla anestezi ile zehirleyip ya çöplüklere ya da böyle tenha yerlere atıyorlar. Toplum sağlığını da tehlikeye atıyorlar. 6 köpek bir yerde. Köpekleri attıkları yerin kenarından su kanalı geçiyor. Vahşet yaşıyoruz. Suç işleyen ceza alsın" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-06 11:21:30



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