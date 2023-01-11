Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldı. Valilik, Parlak'ı görevden aldı.

Düzce´de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi. M.P.´nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak´a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-11 21:48:35



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