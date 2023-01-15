Kazada Gürcü sürücü ile annesi yaralandı, eşi ve bebeği yara almadı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE'de TEM Otoyolu'na kontrolsüz çıkıp TIR'a çarpan otomobile, arkadan gelen başka otomobil çarptı. Kazada Gürcistanlı sürücü ile yanındaki annesi yaralanırken, eşi ve bebeği yara almadan kurtuldu. Kazada yaralanan Gürcü sürücü ve annesi ile diğer otomobilin sürücüsü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Gürcistan uyruklu Valeri Gvinepazde idaresindeki AN-100-UK plakalı otomobil, iddiaya göre, dinlenme tesisi noktasında kontrolsüzce çıkınca Yüksel Bektaş idaresindeki 61 AEF 550 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile daha sonra arkadan gelen Süleyman Yolcu idaresindeki 41 ALZ 752 plakalı otomobil çarptı. Kazada Süleyman Yolcu, Valeri Gvinepazde ile annesi Keteven Gvinepazde yaralandı. Sürücü Gvinepazde'nin eşi ile bebeği de kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Gvinepazde'nin çıkarmak içinse yoğun çaba sarfetti. Bu sırada sivil polisler, sürücünün kurtulan bebeği ile yakından ilgilendi. Kurtarma çalışmaları sonrası yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Yüksel Bektaş, "Otomobil park yerinden çıktı. Direkt yola fırladı, gördüm ama şerit değiştiremedim. Frene asıldım, yeterli olmadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-15 13:15:03



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