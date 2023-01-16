Kahvehane işletmecisini öldürmüştü; 10 ay sonra yakalandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kahvehane işleten Murat Uyar'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Güven Göncü, 10 ay sonra, Sakarya'da saklandığı evde yakalandı.
Olay, geçen yıl 19 Mart'ta, Gümüşova'da meydana geldi. Kahvehane işleten Murat Uyar ile Muhammed Göncü arasında tartışma çıktı. Bu sırada Göncü'nün yeğeni Güven Göncü, Uyar'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, 10 ay sonra, şüphelinin Sakarya'daki evde gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Göncü'yü operasyonla yakaladı. Düzce'ye getirilen Göncü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Güven Göncü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-01-16 13:02:24
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