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Muharrem İnce: İş doğruysa Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil

DHA

Muharrem İnce: İş doğruysa Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, doğruları desteklediklerini belirterek, "İHA'larla SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapıldı. İş doğru ise Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Düzce Baro Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kuraklığın problem olduğunu söyleyen İnce, "Ocak ayındayız, üzerimizde palto yok. Bu; kıtlık, pahalılık demektir. Barajların dolması lazım. Suyla ilgili biz Memleket Partisi olarak proje hazırladık. Bütün siyasi partilere projemizi gönderdik. 'Eksiği gediği varsa tamamlayalım' dedik. Tarım, hayvancılık ve gıdayla ilgili projelerimizi paylaşıyoruz. 'Suyu çözemezsek ciddi problem yaşayacağız' diyerek paylaşıyoruz. Diğer muhalefet partiler gibi değiliz. Doğru şeyler yapılmışsa onu destekliyoruz. İHA'larla SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapıldı. İş doğru ise Erdoğan'ın damadı olduğu umurumda değil" diye konuştu.
'TÜRKİYE, ÜRETEN ÜLKE OLMALI'
Doğru buldukları konuları desteklerken, bulmadıklarını ise eleştirdiklerini söyleyen İnce, "Türklüğü falan tartışmıyoruz. 'Mavi vatan'ı destekliyoruz, Azerbaycan'a yardım edilmesini doğru buluyoruz ama Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili politikasını doğru bulmuyoruz. Bizim iktidarımızda hepsini göndereceğiz. Tarım politikasını desteklemiyoruz. Tarımı çökertti. 2022 yılında nüfus 65 milyon, şimdi 85 milyon, artı 10 milyon sığınmacı var. Aynı buğdayı üretiyoruz. 20 yıl önce ürettiğimiz buğday 19,5 milyon ton, şimdi 19,8 milyon ton. Türkiye, üreten bir ülke olmalıdır. Türkiye'nin toprakları değerli ve bereketli. Türkiye'nin topraklarının bırakılıp Afrika'dan toprak kiralanmasını istemiyoruz. Onun için biz ufuk açan, geleceği gösteren bir siyasi parti olmak istiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış; demek istiyoruz. Ortada doğru varsa desteklemek istiyoruz" dedi.
İttifakları da eleştiren İnce, "Bu 14 Mayıs tarihinin, 1950 ile Menderes ile anılmasında da garip garip olaylar var. Birincisi 'Menderes' diyor, 'Yeter söz milletin' diyor. Rahmetli Menderes ile birlikte rahmetli Türkeş'in partisi orada. 6'lı masada Demokrat Parti var. O da İsmet Paşa'ya gönderme yapıyor. Şimdi CHP'den milletvekili adayı olacak. İzler birbirine karışmış. Hem 'milli şef' diyor, İsmet Paşa'ya laf ediyor. Demokrat Parti'nin genel başkanı hem CHP ile aynı blokta ve CHP'den belki de aday olacak. Türkiye'nin bu kafa karışıklığı, bu millet bu kadar mı tarih bilmez? Bu kamplaşmanın, kutuplaşmanın içinde yokuz. Biz ne 'Cumhur' ne 'Millet'; `Tek yol Memleket´ diyoruz. İnandığımızı yapıyoruz, inanmadığımız yerde olamayız" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ
2023-01-19 16:35:29

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