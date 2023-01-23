Alev alev yanan ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de alev alev yanan ahırdaki 6 büyükbaş hayvan, son anda kurtarıldı.

Merkeze bağlı Otluoğlu köyünde Sefer Akbulut´a ait evin yanında bulunan ahırda saat 06.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, ahşap ahırı sardı. Aile, ahırdaki 6 büyükbaş hayvanı hemen dışarı çıkararak kurtardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-23 10:25:26



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