Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de freni boşalan TIR, park halindeki 2 TIR´a çarparken, dorsesinde bulunan çelik konstrüksiyonlar yola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, D-100 yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında D-100 yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Anıl Karabıyık idaresindeki 06 TIR 45 plakalı çelik konstrüksiyon yüklü TIR´ın Bolu Dağı´ndan inerken frenleri boşaldı. Sürücü Karabayık, Kaynaşlı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapınca; TIR yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR´a çarptı. TIR´ın kasasında bulunan devasa çelik konstrüksiyonlar D-100 yoluna düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kazada yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-01-23 20:33:13
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