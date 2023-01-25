Bakan Karaismailoğlu, şoförlerle buluştu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, şoförlerle buluştu 

DHA

Bakan Karaismailoğlu, şoförlerle buluştu 


Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce´de TIR ve kamyon şoförleriyle bir araya gelip, soba başında çay içerek sohbet etti. Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısı, bu kara yolu altyapısı ve bunun üzerindeki lojistik hareketliliktir. Lojistik hareketliliği sağlayanlar TIR'cı, kamyoncu kardeşlerimizdir. Onlarla inşallah daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedefe adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde TIR ve kamyon şoförleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu'na soba başında çay ikram edildi. Esnaftan birinin "Sobayı özlemişsinizdir" demesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Temel'e sormuşlar. Küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz, diye. Temel de sobanın yerini hiçbir şey tutmaz, demiş" dedi.
BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 29 BİN KİLOMETRE
Bakan Karaismailoğlu, burada şoförlerle sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye'de 20 yıl önce 6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağını 29 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük bir atılım ve dönüşüm var. Ulaştırma sektörü ve karayollarında hayal edilemeyen birçok işi bitirmiş bir hükümetin temsilcisi olarak arazideyiz, yollardayız. Tabi 20 yıl önceki son derece kalitesiz 6 bin kilometre bölünmüş yoldan geldik 29 bin kilometrelik bir bölünmüş yol ağıyla ülkemize hizmetimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da yaklaşık 4 bin kilometrelik inşaatımız da bir taraftan devam ediyor. Yine bunun yanında kara yolları, demir yolları, hava yolları, deniz yolları ile ilgili de pek çok çalışmamız var. Hepsi büyük güçlü Türkiye için. Bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalar ve yatırımlar sayesinde Türkiye, çok hızlı büyüyor. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Hem bir taraftan yatırımlar yapıyor hem bir taraftan da ihracat artıyor. Bunlar çok kıymetli işler. Türkiye daha da büyüyecek. Bu yapılan yatırımlar hakikaten doğru zamanda yapılan doğru yatırımlarla Türkiye'nin büyümesine oldukça fazla katkılar sağladı. Türkiye'nin dört bir köşesinde bu ihracatın ve üretimin bu kadar hızlı artması istihdamın artması, turizmin bu kadar gelişmesi tabii ki bu yatırımların üzerine kuruluyor. İnşallah Türkiye, kendine çizdiği bu hedefler doğrultusunda yoluna devam edecek" dedi. 
`YÜK HAREKETLİLİĞİ 1 MİLYAR TONA ÇIKTI´ 
Türkiye'deki yük hareketliliğinin de 20 yılda 500 milyon tondan 1 milyar tona çıktığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bundan 20 yıl önce Türkiye'de taşınan yük miktarı 500 milyon tondu. Bugüne geldiğimizde tam 1 milyar tonluk bir yük hareketi var Türkiye üzerinde. Tabi bu 1 milyar ton yüklük hareketin sağlanmasında bu kadar büyük yatırımların çok büyük bir katkısı var. Bu kadar büyük yatırımlar ve hareketliliğin artması, araç sayısının 4 katına çıkması sonrasında trafik sıkışıklığı ve kaza oranlarının azalması yapılan bu yatırımlar sayesinde oldu. Bu büyüme devam edecek. Bu 1 milyar tonluk yükün taşınmasında bizim lojistik açısından nakliyecilerimiz bizim vazgeçilmezimiz. Hem yurt içindeki hayatın devamı için bu şart. Bir de bu uluslararası ticaretin gelişmesi. İhracat rakamlarının artması için nakliye sektörü olmazsa olmaz. Yaşamın devamı onların elinde" diye konuştu. 
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını belirterek "Büyüyen gelişen dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısı, bu kara yolu altyapısı ve bunun üzerindeki lojistik hareketliliktir. Lojistik hareketliliği sağlayanlar TIR'cı, kamyoncu kardeşlerimizdir. Onlarla inşallah daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedefe adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek, lojistik firmaları da büyüyecek. Esnaf da büyüyecek. İnşallah Türkiye olarak dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep beraber gireceğiz" dedi.   DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2023-01-25 16:38:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DÜZCE&#039;DE ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, DÜZCE'DE ...
(Görüntülü) DEREYE YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEREYE YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ...
Düzce'de su şebekelerinin kışın korunmasına yönelik tedbirler alındı
YEREL HABERLER Düzce'de su şebekelerinin kışın korunmasına yönelik ...
Düzce'de kış okulu uygulamasıyla öğrenciler becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Düzce'de kış okulu uygulamasıyla öğrenciler ...
Düzce'de düzenlenen güreş turnuvasına 15 ilden 190 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Düzce'de düzenlenen güreş turnuvasına 15 ilden 190 ...
Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı
YEREL HABERLER Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpek ve ...
Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
(Görüntülü) DÜZCE - FRENİ BOŞALAN TIR, 2 TIR&#039;A ÇARPTI; D-100 YOLU ULAŞIMA KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - FRENİ BOŞALAN TIR, 2 TIR'A ...
(Görüntülü) DÜZCE - FRENİ BOŞALAN TIR, 2 TIR&#039;A ÇARPTI; D-100 YOLU ULAŞIMA KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - FRENİ BOŞALAN TIR, 2 TIR'A ...
Freni boşalan TIR, 2 TIR'a çarptı; D-100 yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Freni boşalan TIR, 2 TIR'a çarptı; D-100 yolu ulaşıma ...
(Görüntülü) ALEV ALEV YANAN AHIRDAN HAYVANLAR, SON ANDA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALEV ALEV YANAN AHIRDAN HAYVANLAR, SON ...
Alev alev yanan ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Alev alev yanan ahırdaki hayvanlar son anda ...
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Düzce'de samanlıkta çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Düzce'de samanlıkta çıkan yangında 1 kişi dumandan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.