Kamyonet ile 3 tekerlekli motosiklet arasında sıkışarak yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kamyonet, üç tekerlekli motosikletini yanındaki iki kişiyle birlikte tamir eden Muhammed Tok´a çarptı. Kazada, kamyonet ile motosiklet arasına sıkışan Tok yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağa Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammed Tok elektrikli üç tekerli motosikletini tamir etmek için 2 kişi ile çalışırken, 35 ZKE 795 plakalı kamyonet üzerlerine doğru geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyoneti fark eden 2 kişi son anda kaçtı. Muhammed Tok ise kamyonet ile motosikletin arasında sıkıştı.

Yaralanan Tok, çağırılan sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-28 11:26:20



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