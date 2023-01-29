Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de Hüseyin Pak (80), sağlıkçıların günde bir kaşıktan fazla yenmemesi konusunda uyardığı deli balından, öksürük sorununa çözüm olacağını düşünerek fazla miktarda tüketmesi sonucu hastanelik oldu.

Olay Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Öksürük şikayeti olan Hüseyin Pak bu sorununa çözüm bulmak için deli bal yedi. Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin Pak, tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesi´ne kaldırıldı. Pak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Pak´ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-01-29 21:24:12



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