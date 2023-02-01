Düzce'de kar yağışı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışıyla birçok nokta, beyaza büründü. D-655 yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla yağdı. Yoğun yağışla birçok yer, kısa sürede bembeyaz oldu. Kar yağışı, Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 yolunda da etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, kar altında fotoğraf çektirdi, bazıları da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-01 12:18:08
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