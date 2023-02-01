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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de kar yağışı

DHA

Düzce'de kar yağışı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışıyla birçok nokta, beyaza büründü. D-655 yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla yağdı. Yoğun yağışla birçok yer, kısa sürede bembeyaz oldu. Kar yağışı, Düzce ile Zonguldak'ı birbirine bağlayan D-655 yolunda da etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, kar altında fotoğraf çektirdi, bazıları da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-01 12:18:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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