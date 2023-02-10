Depremde yaşamını yitiren çift ile 3 çocuğu toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta enkaz altında kalıp yaşamını yitiren öğretmen Enes Kurt (29) ile eşi Gülşah Kurt (27) ve 3 çocuğu Düzce´nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Enes Kurt, eşi Gülşah Kurt ve çocukları Ege (5), Masal (4) ve Alaz (2) yaşamlarını yitirdi. Enkaz altından çıkarılan ailenin cenazeleri, Akçakoca´ya getirildi. Akçakoca Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Kurt çifti ile 3 çocuğunun cenazeleri, Kalkın Köyü Mezarlığı´nda toprağa verildi. Öğretmen olan Enes Kurt´un, 2 yıl önce Kahramanmaraş´a tayinin çıktığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ
2023-02-10 16:04:49
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