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Yol kenarında 4 büyükbaş ölü bulundu; zehirlenme ya da şarbon şüphesi

DHA

Yol kenarında 4 büyükbaş ölü bulundu; zehirlenme ya da şarbon şüphesi


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Yenitaşköprü köyünde, yol üzerinde 4 büyükbaş ölü bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´ne bağlı veteriner hekimler ölü bulunan hayvanlardan numuneler alırken, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, zehirlenme ve şarbon ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Düzce´nin Yenitaşköprü köyü ile Kuşaçması köyünü birbirine bağlayan yol üzerinde 4 büyükbaşı fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne durumu iletti. Olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne bağlı veteriner hekimler ile Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, ağızlarından köpük gelen hayvanları inceleyerek numune aldı. Ölen buzağıyı ise köpeklerin parçaladığı ihtimali üzerinde duruldu.
'ZEHİRLENME YA DA ŞARBON ŞÜPHEMİZ VAR'
İlk bulgular hakkında bilgi veren Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, zehirlenme ya da şarbon hastalığı belirtisi gözlemlediklerini ifade ederek, "Numunelerimizi aldık, incelemelerimizi yaptık. İki konu üzerinde duruyoruz. Birincisi zehirlenme ki ilk bulgularda bu ihtimal yüksek görünüyor. İkincisi ise şarbon şüphemiz var. Bunlarla ilgili numunelerimizi aldık ve tahlillerimizi yapacağız. Sonuca göre şarbon çıkarsa karantina tedbirleri uygulanacak. Zehirlenme durumunda ise diğer adli işlemler yapılacak. Etken zehrin ne olduğunu anladıktan sonra geriye kalan işlemlere bakacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-13 22:33:09

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