Düzce'de zincirleme kaza: 15 işçi yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 1 TIR ile 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada, 15 tekstil işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 yolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adnan Sine'nin kullandığı 81 S 1440 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, önünde aniden duran İsa Seyran yönetimindeki 41 SN 710 plakalı TIR'a çarptı. Arkadan gelen Yakup Aktaş'ın kullandığı 81 S 1219 plakalı servis minibüsü ile Recep Aktaş yönetimindeki 81 ABS 264 plakalı servis minibüsü de birbirlerine çarptı. Kazada minibüslerdeki 15 tekstil işçisi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-02-15 09:48:10



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