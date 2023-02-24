DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, deprem bölgesine yardım taşıyan TIR, refüje girerek trafoya çarptı. Yardım paketleri çevreye saçılırken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Deprem bölgesine çocuk bezi, hasta bezi ve hijyen malzemesi taşıyan Hamit Şahin yönetimindeki 06 KFG 83 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girdi. TIR, refüjde bulunan aydınlatma direklerinin bağlı olduğu trafoya çarptı. Kazada TIR sürücüsü Hamit Şahin yaralanırken, dorsedeki yardım paketleri ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Şahin´i Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yardım paketleri ise ekipler tarafından toplanarak araca yüklendi. Trafonun onarımı için de çalışma yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan TIR´ın görüntüsü
-Dökülen yardım malzemelerin görüntüsü
-TIR´da bulunan yardım malzemelerinin görüntüsü
-Karayolları ekiplerinin çelik bariyerleri kesme çalışmaları
-Karayolları ekiplerinin trafoyu onarma çalışmaları ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -DHA-Gündem Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-24 00:41:09
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