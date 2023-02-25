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Düzce Valiliği depremzedeler için 2 fabrikada konteyner üretiyor

DHA

Düzce Valiliği depremzedeler için 2 fabrikada konteyner üretiyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Valiliği, deprem bölgesinde yaşanan barınma sorununun giderilmesine katkı sağlamak için 2 fabrikada Konteyner Üretim Merkezi kurdu. Üretilip bölgeye gönderilmeye başlanan ilk konteynerler, Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde kurulacak. İki fabrikada toplam 5 bin konteyner üretilmesi hedefleniyor.
Düzce Valiliği, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesi için kentteki fabrikaların prefabrik yapı üretimindeki tecrübelerini değerlendirdi. Ardından Valilik koordinesinde Düzce 1´inci Organize Sanayi Bölgesi ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi´ndeki iki fabrikada Konteyner Üretim Merkezi kuruldu. Konteyner üretiminde gerekli olan malzemelerin hem imalatını hem de montajını yapacak personel ise İl Özel İdaresi ile gönüllü iş insanların desteği ile istihdam edildi. İlk etapta üretilen 1000 konteyner bölgeye gönderilmeye başlandı. İlk konteyner evlerin Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde kurulacağı bildirildi. Merkezde toplam 5 bin konteynerin üretilip, deprem bölgesine gönderilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekteri Hayri Şen, "İçişleri Bakanlığımızın talebi doğrultusunda Düzce Valiliği olarak konteyner üretimine başladık. Ürettiğimiz ilk konteynerleri bugün itibarıyla sevk ediyoruz. İlk etapta bu ay için 1000 konteyner, daha sonraki süreçte de 5 bin konteyneri depremzedelerin hizmetine sunacağız. Daha sonraki süreci talep doğrultusunda değerlendireceğiz. Bugün ilk konteynerlerimizi Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesine sevk ediyoruz. Düzce Valiliği koordinesinde il genelinde bulunan sektör temsilcileri ve kamu kurumları bir araya gelerek bir sinerji oluşturdular. Bu birliktelik sayesinde ürünler ortaya çıktı. Amacımız bu üretim kapasitesini depremzedelerin hizmetine sunmak. Amacımız depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak" dedi.
Düzce Valisi Cevdet Atay ise konteyner üretimine destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Düzce halkı, hayırsever iş insanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, depremzede vatandaşlara ilk etapta 1000 konteynerlik yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-02-25 14:00:04

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