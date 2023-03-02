Organları bağışlanan Berat, son yolculuğuna uğurlandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)BOLU´da, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Berat Sezer´in (10) organları ailesi tarafından bağışlandı. Berat, Düzce´de toprağa verildi.

Kaza, 16 Şubat'ta Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi´nde meydana geldi. Bisikletle giden Berat Sezer, iddiaya göre, aniden sağa dönünce İ.Y.C. yönetimindeki 14 AU 949 plakalı otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulup, ağır yaralandı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Berat Sezer, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, Berat'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Berat´ın kalp, böbrek ve karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşamını yitiren Berat´ın cenazesi memleketi Düzce´nin Dipsizgöl köyüne getirildi. Dipsizgöl köyü Yanıkbaşı Cami´nde kılınan cenaze namazına Berat´ın babası Ümit Sezer, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Berat´ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-03-02 18:01:54



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