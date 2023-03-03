Düzce'de otoyolda 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı



DÜZCE´de, TEM Otoyolu´nda 1 otobüs, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Yılmaz idaresindeki 61 HF 085 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Saydam idaresindeki 34 JMU 64 plakalı kamyonete çarparak takla attı. Arkadan gelen Murat Göç idaresindeki 34 EG 191 plakalı yolcu otobüsü,takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat Duruşan idaresindeki 34 SZ 0808 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elanur Yılmaz, Hayriye Yılmaz ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat Duruşan ve yolcular Nazan Tanguç, Semra Dilber, Servet Duruşan ile Canan Semra Solmaz yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce´deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Sıkışan yaralının hafif ticari araç içerisinden çıkarılması

-Yol kenarında bekleyen yaralıların görüntüsü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kazaya karışan otobüsün kaza yerinden kaldırılması

-Otobüsün arkasından korkulu gözlerle kazayı izleyen yolcular

-Otobüsün ayrılması sonrası bariyerle otobüs arasına sıkışan otomobilin görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-03-03 07:31:24



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