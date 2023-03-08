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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havva, 2 kızına bakabilmek için taksi şoförlüğü yapıyor

DHA

Havva, 2 kızına bakabilmek için taksi şoförlüğü yapıyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de eşinden boşanan Havva Aktürk (36), 2 kızını bakabilmek için 9 aydır taksi şoförlüğü yapıyor. Havva Aktürk, özellikle kadın müşterilerin memnun olduğunu ve kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Korkmasınlar, denesinler. Ben yaptıysam, herkes yapabilir" dedi.
Bir yıl önce eşinden boşanan Havva Aktürk, biri lise, diğeri ortaokul öğrencisi olan 2 kızına bakabilmek için iş ararken, arkadaşlarının tavsiyesi ile Karahacımusa Mahallesi´ndeki taksi durağında işe başladı. 9 ay önce taksinin direksiyonuna geçen Havva Aktürk, kısa sürede çevresi tarafından tercih edilen şoförler arasına girdi.
Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Havva Aktürk, "Eşimden ayrıldım. 2 kız annesiyim. Çalışmak zorundaydım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla bu işe girdim. Severek yapıyorum. Bugüne kadar 100 kişiden güzel övgüler aldıysam, sadece 1 kişiden kötü tepki almışımdır. Özellikle kadın müşterilerin çok hoşuna gidiyor. Kendilerini daha rahat ve güvende hissediyorlar. Ben taksiciliği sevdim. Araç kullanmayı da seviyorum" dedi.
Gece mesaisine kalmadığını söyleyen Aktürk, "Sadece gündüz saatleri içinde çalışıyorum. Gece mesaim yok. Benim yaptığım işte insanlarla bire bir muhatap olunuyor. Ben bu işi korkusuz bir şekilde yapıyorsam, herkes her kadın her işi yapabilir. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Korkmasınlar, denesinler. Ben yaptıysam, herkes yapabilir. Düzce´de lakabım `Şoför Nebahat´ olarak kaldı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2023-03-08 11:43:01

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