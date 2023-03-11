DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞÜP ÖLDÜ  

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DÜZCE´de, yokuştan çıkarken dengesini kaybederek çalılık alana düşen İsmail Bircan (70) hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Akçakoca´nın Subaşı Köyü´nde oturan İsmail Bircan oğlunu görmek için Konuralp Mahallesi´ne geldi. Yokuştan çıkarken dengesini kaybeden İsmail Bircan, yaklaşık 1 metre yükseklikten kaldırım kenarındaki çalıların içerisine düştü. Bircan'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bircan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Bircan´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHAGörüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Polis, sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Yaşlı adamın cansız bedeninin cenaze aracına konulması ve detayHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -DHA-Gündem Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-03-11 00:37:41



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