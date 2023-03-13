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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, TIR´a arkadan çarpan otomobil takla atarken, motoru alev aldı. Yardıma koşan sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat 17.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Vedat Kurt yönetimindeki 54 LK 647 plakalı otomobil, Uğur Ören idaresindeki 68 ACL 114 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Savrulan otomobil takla atarken, motoru alev aldı. Kazayı görerek yardıma koşan sürücüler, yangın söndürme tüpleri ile alevlere kısa sürede müdahale etti. Kazada sürücü Vedat Kurt ile araçta bulunan İbrahim Halil Kiler yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten verilince uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2023-03-13 19:19:14



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