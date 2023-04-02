Akçakoca'da tek katlı ahşap ev çöktü, enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

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Mertcan KELEŞ/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Saniye Kaya (83), yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Melenağzı köyünde meydana geldi. Saniye Kaya'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap, bilinmeyen nedenle çöktü. Yaşlı kadın enkaz altında kalırken, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardıma koştu. Kaya, köylüler tarafından ahşap evin enkazından çıkarılıp, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Mertcan KELEŞ

2023-04-01 23:52:49



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