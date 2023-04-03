Otomobil ile oğlunu kaçıran eski eşini engellemek için kaput üzerinde 40 kilometre gitti



Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DÜZCE'de S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre yolculuk etti.

Olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.Ş., eski eşi S.Ş.'den 14 yaşındaki çocuğunu almak istedi. S.Ş. izin vermeyince A.O.Ş., çocuğu zorla otomobile bindirdi. S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup, aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.'ye aldırmadan yola devam etti. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.'nin gidebileceği güzergahları belirleyip, tedbir aldı. Ekipler, A.O.Ş.'yi Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinde durdurdu. Bu sırada kaput üzerindeki S.Ş., yere düşüp, yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. A.O.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-04-03 15:08:58



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