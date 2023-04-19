Polis denetimi sırasında otobüse giren köpek, yarım sonra çıkarılabildi

Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş!



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, polisin bilgilendirme yaptığı yolcu otobüsüne giren köpek, yolcu koltuğuna geçti. Otobüstekiler köpeği indirmek için yaklaşık yarım saat uğraştı. Köpeğin indirilmesinin ardından otobüs yola çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Düzce Şehirler arası Otobüs Terminali´nde tatil için yola çıkacak olan yolculara emniyet kemerlerini takmaları için bilgilendirme yaptı. Bu sırada otogar civarında esnafın beslediği bir sokak köpeği, açık olan kapıdan otobüse gripi yolcu koltuğuna geçti. Otobüstekiler köpeği indirmek için yaklaşık yarım saat uğraştı. Düzce-İstanbul seferini yapan otobüs, köpeğin indirilmesinin ardından, yarım saatlik rötarla yoluna devam etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-04-19 15:59:33



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