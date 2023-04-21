Takla atan otomobilde kalbi duran sürücü kalp masajı ile hayata döndürüldü

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ali Polatoğlu, sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ali Polatoğlu (55) idaresindeki 60 TZ 163 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Ali Polatoğlu ile birlikte yanında bulunan Ayşe Pamukçu (54) ve Erdem Pamukçu (29) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ali Polatoğlu, sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yaralılar, Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Mertcan KELEŞ

2023-04-21 20:14:59



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