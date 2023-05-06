Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi; 2 gözaltı

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda mola için duran otobüste seyahat eden 2 yolcunun şüphe üzerine valizlerinde arama yaptı. Aramada, 6 parça halinde 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, B.K. ve C.M. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-05-06 10:25:37



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