Mahallede uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüldü



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de bir grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığını ve 'torbacı' olduğunu iddia ettikleri K.T.´yi darbetti. Yaralanan K.T., hastaneye kaldırılırken, darp anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede bir grup, uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri K.T.´yi yakaladı. 10 kişilik grup K.T.´ye yumruk ve tekme attı. Çevredekilerin araya girmesiyle K.T.'ye saldırı sonlanırken, gruptakiler, olayın ardından kaçtı. Yaralanan K.T. ise Atatürk Devlet Hastanesi´ kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, K.T.´yi darbeden şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. K.T.'ye saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-05-11 12:54:28



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