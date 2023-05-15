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Düzce´de AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

DHA

Düzce´de AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı


Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı. CHP, Düzce´nin 1999 yılında il yapılmasının ardından ilk kez milletvekili çıkardı. 
Seçmen sayısının 294 bin 637 olduğu Düzce´de 271 bin 845 seçmen sandık başına gitti.
Düzce İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 265 bin 589 geçerli sayılırken, 6 bin 276 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 131 bin 860, MHP 43 bin 212 ve CHP de 59 bin 923 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti´den Ayşe Keşir (55) ve Ercan Öztürk (45), CHP´den Talih Özcan (78) milletvekili oldu. CHP, 1999 depremlerinin ardından il statüsüne kavuşan Düzce´den ilk kez milletvekilliği kazandı. Düzce´de Bolu´da Cumhur ittifakı 188 bin 24 oy alırken Millet İttifakı CHP çatısı altında kendi adaylarını çıkarmadı ve CHP logosu ile 59 bin 923 oy aldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYŞE KEŞİR
AK Parti 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Keşir, 26 Aralık 1967 tarihinde Düzce´de doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü´nden mezun oldu. Yüksek lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilim Dalı´nda yaptı. 25, 26 ve 27´nci Dönem Düzce Milletvekili olarak görev yapan Keşir, aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı´na devam ediyor. Keşir, evli ve 3 çocuk annesi. 
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK
Düzce´de AK Parti 2'nci Sıra Milletvekili Adayı Ercan Öztürk, 15 Mart 1977 yılında Düzce´de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat mezunu olan Öztürk, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görev yaparken milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. Öztürk, evli ve iki çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ TALİH ÖZCAN
CHP Bolu 1´inci Sıra Milletvekili Adayı Talih Özcan, 1958 yılında Bolu´da dünyaya geldi. Yüksek lisans mezunu olan Özcan, bir dönem Abhazya Parlamentosu Milletvekili olarak görev yaptı. Dış ticaret şirketi sahibi olan Özcan, evli ve 2 çocuk babası. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-05-15 14:23:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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