Fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de çalıştığı fabrikada perde dikim makinesine sıkışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20), hayatını kaybetti.

Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde perde üretimi yapan fabrikada çalışan Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor, perde dikim makinesine sıkıştı. Durumu fark edip, makineyi durduran mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Donıyor, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-05-18 11:10:32



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