Düzce'de fabrikada ölen ve 'Özbek' denilen işçinin 'Afgan' olduğu ortaya çıktı



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de çalıştığı fabrikada, başının perde dikim makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20) olduğu açıklanan işçinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi (22), olduğu ortaya çıktı. Karışıklığın nedeninin makinenin başında Donıyor´un yerine Muhammedi´nin bulunması ve ölen işçinin yüzünün tanınmayacak durumda olması olduğu belirtildi.

Olay, 5 gün önce Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde perde üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir işçinin başı, perde dikim makinesine sıkıştı. Durumu fark edip, makineyi durduran mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk araştırmada, ölen işçinin Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor olduğu belirtildi. Fabrika yetkilileri, yüzü tanınmayacak hale gelen işçiyle ilgili polise bu yönde bilgi verdi. Daha sonra ölen işçinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi olduğu oraya çıktı. Olayın yaşandığı saatte makinenin başında Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor´un olduğunun sanılması, ölen kişinin yüzünün tanınmayacak halde olması sebebiyle karışıklığın yaşandığı belirtildi. Olay, sırasında fabrikada olmayan Donıyor´un yaşadığının görülmesi üzerine yapılan araştırmada ölen kişinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi olduğu tespit edildi. Muhammedi´nin cansız bedeninin ülkesine gönderildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-05-23 17:45:17



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