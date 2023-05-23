Düzce'de fabrikada ölen ve 'Özbek' denilen işçinin 'Afgan' olduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de fabrikada ölen ve 'Özbek' denilen işçinin 'Afgan' olduğu ortaya çıktı

DHA

Düzce'de fabrikada ölen ve 'Özbek' denilen işçinin 'Afgan' olduğu ortaya çıktı


Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de çalıştığı fabrikada, başının perde dikim makinesine sıkışması sonucu hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor (20) olduğu açıklanan işçinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi (22), olduğu ortaya çıktı. Karışıklığın nedeninin makinenin başında Donıyor´un yerine Muhammedi´nin bulunması ve ölen işçinin yüzünün tanınmayacak durumda olması olduğu belirtildi.
Olay, 5 gün önce Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde perde üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan yabancı uyruklu bir işçinin başı, perde dikim makinesine sıkıştı. Durumu fark edip, makineyi durduran mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk araştırmada, ölen işçinin Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor olduğu belirtildi. Fabrika yetkilileri, yüzü tanınmayacak hale gelen işçiyle ilgili polise bu yönde bilgi verdi. Daha sonra ölen işçinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi olduğu oraya çıktı. Olayın yaşandığı saatte makinenin başında Özbekistan uyruklu Mashrabov Donıyor´un olduğunun sanılması, ölen kişinin yüzünün tanınmayacak halde olması sebebiyle karışıklığın yaşandığı belirtildi. Olay, sırasında fabrikada olmayan Donıyor´un yaşadığının görülmesi üzerine yapılan araştırmada ölen kişinin Afganistan uyruklu Murthaza Muhammedi olduğu tespit edildi. Muhammedi´nin cansız bedeninin ülkesine gönderildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-05-23 17:45:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor
YEREL HABERLER Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, ...
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı
YEREL HABERLER Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası Düzce'de ...
Şelaleden düşüp öldü
YEREL HABERLER Şelaleden düşüp öldü
Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'de off-road sporcuları afet gönüllüleri için yarıştı
YEREL HABERLER Düzce'de off-road sporcuları afet gönüllüleri için ...
Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.