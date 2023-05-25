Yangında 2´nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı



Mertcan KELEŞ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında üst katın penceresinden atlayan Bircan Özen ile kızı Aleyna Özen, yaralandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Koçallı köyünde Sami Özen´e ait iki katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ikinci katta mahsur kalan Bircan Özen ve kızı Aleyna Özen pencereden atladı. İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bircan Özen ile kızı, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Mertcan KELEŞ

2023-05-25 12:21:17



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