Kıyıya vuran varili baltayla kestiler, sıvı denize aktı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde plajda kıyıya vuran varil, tedirginliğe neden oldu. Belediye ekiplerinin baltayla kestiği varildeki sıvı plaja ve denize aktı. Sıvının türünün belirlenmesi için İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri numune aldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Çuhallı Plajı mevkisinde meydana geldi. Plajda yürüyüş yapan kadın, kıyıya vuran varili görüp, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 personel geldi. Bir gemiden düştüğü tahmin edilen varil, belediye ekibi tarafından balta ile kesildi. Varilin içindeki sıvı plaja ve denize aktı. Çevredekiler tepki gösterirken, ihbar üzerine bölgeye Akçakoca ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Varil, bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler varildeki sıvıdan numune aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN
2023-05-25 15:38:07
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