Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)

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KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Düzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, ters dönen cipin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-04 11:39:35



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