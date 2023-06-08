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Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi


Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Hapların Düzce'de bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Hapların Düzce'de bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, operasyonu yapan polisleri tebrik edip, bilgi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-06-08 12:36:13

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